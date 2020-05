O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou 11 distritos de Portugal continental sob aviso amarelo este sábado devido a aguaceiros e trovoadas.

O aviso, em vigor nos distritos de Aveiro, Viseu, Coimbra, Leiria, Castelo Branco, Santarém, Lisboa, Setúbal, Évora, Portalegre e Beja, é devido à ocorrência de "períodos de chuva, por vezes fortes, passando a regime de aguaceiros a partir do final da manhã", que também poderão ser fortes. Há também "condições favoráveis à ocorrência de trovoadas e rajadas fortes".

Em Aveiro, Viseu, Coimbra, Castelo Branco, Leiria, Lisboa, Setúbal e Beja, o aviso vai estar em vigor entre as 10h00 e as 18h00. E nos distritos de Santarém, Évora e Portalegre, o aviso vigora entre as 11h00 e as 18h00.