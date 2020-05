Nas últimas 24 horas, morreram 243 pessoas infetadas pelo novo coronavírus, em Itália. Este número é menor do que o registado no último balanço na quinta-feira - 274. No total, já morreram 30.201 pessoas devido à covid-19 no terceiro país do mundo com maior registo de óbitos devido à pandemia.

O aumento do número de casos também diminui comparativamente aos dados de quinta-feira - 1.401 - mas o número ainda é preocupante: foram confirmados mais 1.300 casos de covid-19.

No total, 217.185 foram infetadas pelo novo coronavírus no país. Com o vírus ativo, ainda se encontram 87.961. Por outro lado, 99.023 pessoas venceram a doença no país.

O número de pessoas hospitalizadas em Unidades de Cuidados Intensivos continua a diminuir: 1.168 pessoas, menos 143 doentes do que na quinta-feira.