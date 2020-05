A Rússia voltou a registar mais de dez mil casos confirmados em apenas 24 horas pelo sexto dia consecutivo.

No total, foram registadas 187.859 infeções, sendo assim o quinto país do mundo com maior número de diagnósticos positivos de covid-19.

Cerca de metade dos casos foram detetados em Moscovo, a capital do país, onde o confinamento foi prolongado até 31 de maio.

Por outro lado, apesar do ritmo galopante do contágio, o número de óbitos é relativamente baixo. Até ao momento há apenas 1.723 mortes por covid-19 confirmadas, das quais 98 ocorreram nas últimas 24 horas.