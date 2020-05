O boletim da situação epidemiológica em Portugal revelou, esta sexta-feira, que 1.114 pessoas já morreram de covid-19, desde o início do surto no país.

Nas últimas 24 horas, registaram-se mais nove óbitos e 533 novos casos, elevando o total de infetados para 27.268.

O número de casos recuperados subiu de 2.258 para 2.422, mais 164 do que no boletim anterior.

Há 842 doentes internados, dos quais 127 estão em unidades de cuidados intensivos.

A aguardar resultados laboratoriais estão 2.984 pessoas e as autoridades de saúde têm em vigilância 26.829 contactos.

Segundo o boletim, divulgado hoje, Lisboa é o concelho com maior número de infetados, 1.700, seguindo-se Vila Nova de Gaia com 1.445, Porto com 1.295, Matosinhos com 1.192 e Braga com 1.146.

Os casos confirmados:

229 meninos e 235 meninas com menos de 10 anos;

381 rapazes e 438 raparigas entre os 10 e os 19 anos;

1.439 homens e 1.831 mulheres entre os 20 e 29 anos;

1.668 homens e 2.264 mulheres entre os 30 e 39 anos;

1.807 homens e 2.791 mulheres entre 40 e os 49 anos;

1.801 homens e 2.804 mulheres entre os 50 e os 59 anos;

1.429 homens e 1.668 mulheres entre os 60 e 69 anos;

1.090 homens e 1.228 mulheres entre os 70 e os 79;

1.337 homens e 2.828 mulheres casos com mais de 80 anos.

11.181 casos do sexo masculino e 16.087 do sexo feminino

Óbitos:

1 homem entre os 20 e os 29 anos;

5 homens e 5 mulheres entre os 40 e os 49 anos

24 homens e 9 mulheres entre os 50 e os 59 anos;

61 homens e 34 mulheres entre os 60 e os 69 anos;

133 homens e 93 mulheres entre os 70 e os 79 anos;

321 homens e 428 mulheres com mais de 80 anos.

545 do sexo masculino e 569 do sexo feminino