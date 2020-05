Nas últimas 24 horas, foram registadas mais 229 mortes por covid-19 em Espanha, elevando o número de vítimas mortais no país para 26.299.

O número de casos confirmados também voltou a subir, sendo que nas últimas 24 horas foram confirmados mais 1.410 novos pacientes infetados. No total, 222.857 pessoas foram diagnosticadas com covid-19 no país. Por outro lado, 131.148 pacientes conseguiram recuperar do novo coronavírus.

Esta segunda-feira, Espanha iniciou a primeira fase de desconfinamento de medidas contra a propagação da covid-19, com a abertura parcial do pequeno comércio, como barbearias, cabeleireiros e restaurantes em take-away. Até ao fim de semana, o Governo deve decidir quais são as províncias que acreditam estar preparadas para a segunda fase do levantamento de restrições, onde mais estabelecimentos comerciais serão abertos, como locais de culto e o fim da obrigatoriedade de se fazer previamente marcações no comércio de rua.