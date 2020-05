Uma mulher foi encontrada pela polícia chinesa, na província de Shaanxi no norte do país, enterrada viva pelo próprio filho. Foi resgatada com vida três dias depois e o homem foi detido e acusado de tentativa de homicídio.

A mulher do detido terá informado a polícia de que o marido tinha levado a mãe num carrinho de mão, no dia 2 de maio.

A mãe do suspeito foi encontrada fraca mas consciente e estava a pedir ajuda quando foi libertada do túmulo, segundo o comunicado da polícia, citado pela imprensa chinesa.

Confrontado pelas autoridades, o filho alegou que estava cansado de cuidar da mãe.