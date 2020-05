Uma criança de nove anos desapareceu esta quinta-feira, na freguesia da Atouguia da Baleia, concelho de Peniche, por volta das 08h30 desta quinta-feira.

As buscas acabaram por ser encerradas na quinta-feira à noite sem sucesso mas foram retomadas esta manhã, por volta das 07h00, de acordo com declarações de uma fonte da GNR à Lusa. De acordo com a mesma fonte, às 07h40 estavam 20 operacionais no local, apoiados por 10 veículos.



Valentina Fonseca tem os pais separados e vive em regime de guarda partilhada, sendo que esta quinta-feira se encontrava com o pai, que acredita que esta tenha abandonado a casa pelo seu próprio pé, de acordo com o comandante da GNR. De acordo com o tio da menina, "não é a primeira vez que esta sai de casa", pode ler-se numa publicação de Facebook onde este partilhou uma fotografia de Valentina.

Apesar de não haver um cenário de crime, a Polícia Judiciária foi alertada para o desaparecimento e está a averiguar o incidente.

Na quinta-feira, as buscas foram efetuadas na Atouguia da Baleia, "mas hoje o perímetro deverá ser alargado", disse ainda o comandante da GNR.