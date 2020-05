Por mais que se discuta sobre a violência doméstica, este tema não permite esgotar-se, infelizmente. Doutos conhecedores tecem considerações e apresentam números e duras críticas ao sistema. Brincam com dados, mais ou menos tendenciosos, que continuam a depender de quem encomenda os estudos. Assim, por mais que se discuta na praça pública a questão, continuamos sem encontrar soluções.

A violência doméstica está presente em diferentes lares, não conhecendo idade, estrato social ou nível de literacia. Pratica-se violência contra mulheres, contra homens, contra crianças, contra idosos… Não devia ser assim. Assusta-me assistir ao esgrimir do tema pelos meios de comunicação. O assunto vende e, por isso, lá vão aparecendo exemplos, contados na primeira pessoa, que nos tocam o coração. A maneira como se tira partido do tema não reflete uma verdadeira luta contra este mal. Quando tocamos numa ferida deve ser para curar, e não para provocar dor. Se assim for, é perverso.

A solução encontra-se enraizada na educação. Na resposta integral para a construção de uma sociedade moralmente evoluída. Falta, por isso, ganhar consciência do sentido da vida. Assim, resolvendo o problema na raiz, não será necessário apontar os erros nas respostas às denúncias ou nos processos judiciais. As utopias ainda fazem sentido. Sabemos para onde queremos caminhar e temos a certeza de onde não queremos permanecer.

A nossa integração social vive de uma resposta constante à lei do mais apto. Desde cedo apercebemo-nos de que necessitamos de esquemas e artimanhas para alcançar o que pretendemos. Entre choros e gracinhas, os mais pequeninos lá nos levam a ceder às suas vontades. Conforme crescemos, simplesmente vamos apurando este nosso lado profundamente humano.

O despertar para uma moral alicerçada numa consciência ética está em entender o que é o homem. Não perceber isto é não entender o que é a vida. Podemos discutir política ou até mesmo religião, mas há uma inclinação natural para o bem comum que, mais que discutir, devemos viver. Nem todos têm o mesmo grau de desenvolvimento intelectual; nem todos têm a capacidade de discernir profundamente os assuntos – e, por isso, compete a quem é capaz de o fazer ajudar a transformar o mundo em que vivemos num mundo melhor.

É nossa obrigação denunciar a violência doméstica do nosso vizinho, mas o mais importante é não sermos violentos no nosso lar. Pensar o mundo só faz sentido se formos capazes de acolher a educação moral. A violência faz parte da natureza humana. Basta atentar na nossa história para percebermos como boa parte dela se desenrolou à lei da pancadaria. Lutar contra esta tendência é inverter a nossa natureza. Qual pedra bruta, devemos deixar que o escultor possa talhar-nos. Mas há sempre uma pergunta que se impõe: que mãos vão moldar-nos?

Quando era criança, ouvia a música da “lambada”, um ritmo brasileiro que escutava enquanto sonhava com o dia em que haveria de dançar com uma morena linda, e bem agarradinho. Recorda-me a frescura do amor inocente. Na altura tinha seis anos e não sabia que havia por aí outras “lambadas”.

