Nas últimas 24 horas, foram confirmados mais de mil novos casos de covid-19 na Alemanha.Com o registo de mais 1.209 novos casos, o total de infetados no país é de 167.300 pessoas com o novo coronavírus, de acordo com o Instituto Robert Koch

O número de óbitos relacionados com a doença também continuam a aumentar. Nas últimas 24 horas, foram registadas mais 147 mortes, elevando o número de vítimas mortais no país para 7.266. Este número mostra um aumento em relação aos dados de quinta-feira, onde foram registados 123 óbitos.

Por outro lado, há 139.900 pessoas que venceram a doença no país, mais 2.500 nas últimas 24 horas.