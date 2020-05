De ano para ano, a economia portuguesa tem ficado cada vez mais dependente do turismo, um setor que tem atraído um número crescente de visitantes ao nosso país. Com a pandemia covid-19 seria de estranhar que passasse incólume e não sofresse graves quebras. Ainda assim, há esperança para o futuro e vários organismos de diferentes regiões estão já a colocar mãos à obra para que a normalidade seja reposta tão breve quanto possível.

Ao i, Luís Pedro Martins, presidente do Turismo do Porto e Norte de Portugal (TPNP), revela que aquela entidade “está a ultimar uma estratégia de recuperação do setor”. O objetivo é que o turismo naquela região “volte, o mais rápido possível, a recuperar a vitalidade e a força, que ainda há dois meses vivia”.

As campanhas vão desempenhar um papel essencial para que as entidades regionais turísticas consigam voltar à normalidade e o TPNP não é exceção. Por isso vai arrancar, “em coordenação estreita com todos os parceiros, especialmente com a Associação de Turismo do Porto” uma campanha que pretende reforçar a imagem do destino, “através do aumento da perceção de um destino seguro”.

“O Porto e o Norte de Portugal têm melhores argumentos para a conquista do mercado, face à atual conjuntura e dentro do perfil de turista que se avizinha”, garante Luís Pedro Martins. Mas há mais: “Temos todos os recursos naturais, culturais e humanos que satisfazem as expectativas da procura turística, bem como preenchem as motivações de diferentes segmentos, seja pela busca de experiências na natureza, envolvendo o património cultural ou ainda experiências relacionadas com a gastronomia e vinhos”, acrescenta o responsável que considera que esta é uma oportunidade para “descentralizar a visitação no destino, dando a conhecer as maravilhas do Douro, de Trás-os-Montes e do Minho”.

