Numa época normal, os portugueses já estavam a pensar nas suas férias de verão e, para quem não deixa tudo para a última hora, as reservas já estariam feitas. Mas o cenário de pandemia provocado pela covid-19 veio mudar essa realidade. E o Algarve, que é o destino de excelência dos portugueses para essa altura do ano, continua a meio gás e com muitas incertezas. A garantia foi dada ao i por Elidérico Viegas, presidente da Associação dos Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve (AHETA).

“Temos algumas reservas que se mantiveram, houve cancelamentos e, a partir do momento em que se começou a assistir a um levantamento das medidas de restrição, assistimos a muitos pedidos de solicitações. No entanto, a taxa de ocupação vai ficar aquém dos anos anteriores”, revela o responsável. Nos últimos anos, as taxas de ocupação rondaram sempre os 100% mas, este ano, Elidérico Viegas acredita que ficarão por metade, e chega mesmo a admitir que há muitas unidades hoteleiras que nem sequer vão reabrir.

O responsável confessa que nem todos estão disponíveis para fazer o pagamento do sinal de reserva, o que torna a incerteza ainda maior. “Não é fácil nem é boa prática não fazer o respetivo pagamento no momento da reserva”. Ainda assim, admite que podem existir casos pontuais, desde que haja um relação de grande confiança.

A par da incerteza em relação à evolução da pandemia, o presidente da AHETA diz ainda que não se sabe como poderão ser feitas as deslocações no verão, dando como exemplo aquilo a que se assistiu na Páscoa e no fim de semana do 1.o de Maio, nem como estarão os rendimentos dos portugueses. “Com o desemprego a aumentar e com a quebra de rendimentos face a regimes de layoff, nem todos poderão estar em condições para irem de férias”, refere ao i.

