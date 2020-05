O Grande Oriente Lusitano (GOL) vai realizar o seu 16.º congresso no dia 16 de maio. O congresso estava marcado para os dias 13 e 14 de março, mas foi adiado devido ao coronavírus e vai realizar-se através das plataformas digitais.

O GOL decidiu ainda realizar conferências temáticas através das plataformas digitais. A primeira realiza-se amanhã, às 15h30, com uma comunicação da historiadora Raquel Varela. O tema será a “dignidade humana e novas formas de trabalho”.

O congresso do GOL terá como tema principal “a dignidade humana”. Os maçons vão discutir “a educação como pilar da cidadania”, “os desafios do progresso tecnológico” e também os “limites éticos no tratamento e prevenção de doenças”.

As eleições para a liderança do GOL também foram adiadas devido à pandemia, mas ainda não foi marcada uma nova data. Fernando Cabecinha, gestor de empresas e ex-presidente da Grande Dieta [o parlamento maçónico], já anunciou a sua candidatura.