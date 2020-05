O conselho para evitar levar as mãos à cara, à boca, nariz e olhos tem sido repetido desde o início da epidemia com base no conhecimento que existe de outros vírus respiratórios e da ligação entre os canais lacrimais e as vias respiratórias. Mas uma equipa investigadores de Hong Kong publica esta sexta-feira novos dados sobre a capacidade que o novo vírus tem de infetar a membrana dos olhos, considerando que este pode ser um mecanismo importante na propagação da infeção.

Num artigo publicado na Lancet Respiratory Medicine, os investigadores concluem que o novo coronavírus, ao contrário do seu antecessor SARS-COV, é mais eficiente tanto na infeção das vias respiratórias como da conjuntiva dos olhos, considerando que está ao nível do H1N1, o vírus por detrás da pandemia de gripe A em 2009. No estudo anterior, a equipa já tinha concluído que o novo coronavírus poderia permanecer ativo até vários dias em superfícies macias como vidro e plástico, alertando também que em alguns condições detetaram vírus na parte exterior de uma máscara cirúrgica ao sétimo dia. Agora, reforçam o alerta sobre os cuidados a ter: “A nova descoberta evidencia a possibilidade de vírus infecciosos poderem espalhar-se dessas superfícies contaminadas pelas mãos, quando uma pessoa toca na superfície e esfrega de seguida os olhos. Significa que é vital evitar tocar nos olhos quando se está em espaços públicos, lavar regularmente as mãos com água e sabão ou limpar as mãos com álcool como medida essencial para prevenir a transferência acidental do SARS-CoV-2 de superfícies contaminadas para os olhos e nariz”, lê-se no comunicado da Faculdade de Medicina de Hong Kong, a que o i teve acesso.