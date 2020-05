Boa parte das companhias aéreas retomou os voos este mês a partir de Lisboa, ainda que, à chegada, em alguns países os visitantes terão que permanecer em quarentena. Para já, os preços aparentam manter-se estáveis.

Londres A Tap começa a voar para a capital do Reino Unido a partir de 21 de maio, como já havia sido anunciado pela companhia aérea portuguesa no dia 5. Os voos serão praticamente diários (excluindo no dia 22) e no dia 25 e dia 30 até há dois voos. Sete destes voos já se encontram em lista de espera: note-se que a taxa de ocupação tem um limite máximo de dois terços.

A British Airways também já retomou ontem os voos com partida de Lisboa. Entre 7 e 24 de maio serão realizados na quinta-feira, sexta-feira, sábado e domingo. De 25 a 31 de maio a companhia britânica voará na segunda, terça, sexta, sábado e no domingo. Já a empresa irlandesa low-cost Easyjet está a voar todos os dias a partir de Lisboa.

Paris A TAP também vai retomar a rota para a maior cidade francesa a partir de dia 21, mas com menor frequência: haverá voos nos dias 21, 23, 25, 28, 30 e 31. Três destes voos registam a lotação máxima – os cancelamentos podem ser frequentes, tanto para Paris como para outras cidades, por isso, este registo poderá ser volátil. A Air France tem garantido três voos semanais a partir de Portugal desde o início da pandemia. Mas este mês, e pelo menos a partir de hoje, com exceção para o dia 9, poderá deslocar-se para Paris todos os dias. Pelo menos dois voos encontram-se em lista de espera. A empresa irlandesa, que tem registado perdas a rondar os 100% e planeia cortes na despesa e despedimentos, começa a voar a partir de Lisboa para a capital francesa no dia 29 de maio.

Outros destinos A KML tem garantido um voo diário desde 28 de março entre Lisboa e Amesterdão Schiphol, com 138 lugares. Apenas um destes voos regista a lotação máxima. Já a Easyjet, a partir de 17 de maio, passará a voar para Amesterdão no domingo, segunda, quarta e sexta-feira. A Level Europe deslocar-se-á todos os dias para a principal cidade holandesa a partir do dia 24 deste mês (excluindo no dia 30) e a Transavia a partir de dia 28, também diariamente.

A companhia low-cost Easyjet começará a voar para Berlim a partir de dia 18, nas segundas, quartas e sextas-feiras – e a Ryanair a partir do dia 29. A Easyjet, por enquanto, é a única com voos marcados para Madrid; com frequência diária.