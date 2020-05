O concerto que os britânicos Iron Maiden tinham marcado para 23 de julho de 2020 no Estádio Nacional, em Lisboa, foi, esta quinta-feira, adiado. Mas os fãs que descansem, já há nova data: 21 de junho de 2021.

As informações foram reveladas pela Prime Artists, promotora do espectáculo, através do Facebook. O adiamento prende-se com a pandemia do novo coronavírus.

"É com pesar que anunciamos que, de acordo com as recomendações da Direção-Geral de Saúde em resposta à pandemia do novo coronavírus, o concerto dos IRON MAIDEN inserido na digressão Legacy of the Beast e agendado para 23 de julho de 2020, no Estádio Nacional, foi adiado para 21 de junho de 2021", pode ler-se.

Nesta nota é ainda dada a garantia de que os convidados Within Temptation e a banda de suporte Airbourne "estão confirmados nesta nova data".

Os bilhetes já adquiridos mantêm-se válidos.

Esta notícia chegou no mesmo dia em que os festivais de verão portugueses foram todos proibidos até dia 30 de setembro.

"Foi aprovado a proposta de lei, a submeter à apreciação da Assembleia da República, que estabelece medidas excecionais e temporárias de resposta à pandemia da doença COVID-19 no âmbito cultural e artístico, em especial quanto aos festivais de música", lê-se na nota do Conselho de Ministros, que acrescenta que, neste contexto, se impõe "a proibição de realização de festivais de música, até 30 de setembro de 2020".