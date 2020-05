A EMEL vai retomar as operações de fiscalização do pagamento na via pública, em Lisboa, a partir de segunda-feira, dia 11 de maio, anunciou a Câmara Municipal de Lisboa (CML), esta quinta-feira. Uma das excecções que se vai manter é o estacionamento gratuito para "equipas de saúde das unidades do SNS mais diretamente envolvidas no combate à pandemia" até ao final do ano e de "veículos de residentes com dístico válido (e a todos a quem já tenha sido garantido acesso) no conjunto dos parques de estacionamento da EMEL" até ao dia 30 de junho, avançou a CML.

A empresa irá ainda providenciar a "manutenção da extensão automática de todos os dísticos atribuídos até junho de 2020, ou até junho de 2021 para os dísticos renovados a partir de 1 de março". Para tal, será criado um processo interno na EMEL "com vista a processar com urgência pedidos de dísticos novos, como forma de resposta aos residentes que porventura possam não ter solicitado o dístico, até ao momento e que estejam interessados em fazê-lo", adianta a empresa. O atendimento presencial por parte da empresa volta a estar disponível no dia 1 de junho.