Bombeiros, polícias, funcionários de empresas municipais, médicos e enfermeiros de centros de saúde, jornalistas. O objetivo era ter um retrato da covid-19 na comunidade, sobretudo da infeção que passa despercebida por não apresentar sintomas. Loulé foi o concelho escolhido para ‘cobaia’ e o grupo-alvo profissionais que nas últimas semanas não estiveram tão confinados. O projeto lançado pela Fundação Champalimaud em parceria com o Algarve Biomedical Center (ABC) arrancou a 25 de Abril e em três dias foram feitos testes a 1235 pessoas que não tiveram sintomas ou não as valorizaram e por isso não tinham sido testadas para o novo coronavírus. Os resultados dão uma primeira imagem da disseminação da infeção, ainda que apenas num concelho. No grupo testado, 2,8% revelaram anticorpos para a doença, um total de 34 pessoas. Destas, uma estava na fase ativa da infeção. Tendo em conta que os casos reportados no concelho de Loulé até à data apontam para uma incidência de 0,1%, os resultados sugerem que o contacto com a doença foi pelo menos 14 vezes superior mesmo num dos concelhos que não foi dos mais afetados nesta primeira onda da epidemia no país.

Henrique Veiga Fernandes, investigador em imunologia e coordenador da equipa que está a desenvolver os estudos serológicos na Fundação Champalimaud – e que esta semana deverá concluir um segundo estudo junto de enfermeiros e auxiliares nos Hospitais de Santa Maria e no Hospital de Santo António – explica que o objetivo foi fazer um primeiro retrato da infeção mas também contribuir com o desenvolvimento de uma metodologia que nos próximos tempos possa ajudar a monitorizar a doença. E por isso a escolha do Algarve e destes grupos profissionais. “Os profissionais de saúde estão em maior risco de infeção mas sabemos que mesmo neste período de confinamento houve profissões que continuaram a trabalhar e que vão existir profissões essenciais na retoma de atividade. Por isso testámos todos os profissionais destas profissões num município para ter uma primeira amostra”, explicou ao i. Porquê Loulé? “É um concelho que nesta primeira onda teve uma taxa de positivos baixa mas que tem um grande impacto económico no país em relação ao turismo e por isso era importante fazer isto num concelho onde a retoma é desafiante e há a necessidade de definir políticas precisas para a próxima fase do verão”. O investigador admite que se num concelho como Loulé foram detetados anticorpos em 2,8% das pessoas testadas, o resultado poderá ser superior noutros pontos do país. “Em concelhos com mais afetados, provavelmente a frequência definida pela serologia vai ser superior”.

O investigador explica que a logística que foi possível montar em parceria com o ABC, em que os testes foram feitos em sistema de drive-through, mostra como pode ser operacionalizado este tipo de rastreio serológico, em que são feitas colheitas para o despiste laboratorial dos dois tipos de anticorpos associados à infeção por covid-19, das classes IgM e o IgG.

A vantagem, defende, é que se forem feitos de forma regular permitem acompanhar a evolução da doença e também detetar casos ativos que passariam despercebidos, ajudando a conter eventuais cadeias de transmissão. “É impossível fazer testes de diagnóstico sistematicamente a 10 milhões de habitantes. Quem não está infetado hoje, pode estar amanhã”, diz. Com base nos resultados, a proposta apresentada esta quarta-feira pela equipa ao Governo consiste num modelo de testes serológicos com diferentes periodicidades em função do risco profissional e da intensidade geográfica da epidemia, criando assim uma malha paralela de acompanhamento da doença e eventual diagnóstico. O que está em causa, explica Henrique Veiga Fernandes, são os casos assintomáticos em que a pessoa vir a desenvolver anticorpos é a forma de, retrospectivamente, perceber que esteve infectada. No entanto, como é feito o teste aos dois tipos de anticorpos para o novo vírus e o primeiro surge ainda na fase ativa da infeção, é possível detetar casos assintomáticos ainda ativos e confirmá-los depois através do teste de diagnóstico normal. Num concelho com muitos casos, uma epidemia de alta intensidade, um profissional de alto risco deveria ser testado a cada 15 dias, recomendam. Já num concelho com baixa intensidade de casos e num profissional com menos risco, os testes poderiam ser mais espaçados, até de seis em seis meses.”

Passaportes de imunidade?

É cedo A questão em aberto continua a ser o significado dos anticorpos e a duração desta imunidade. “O que sabemos em concreto é que existem quatro coronavírus na população mundial e que todos conferem imunidade. Não é uma imunidade para a vida, em que a pessoa é infectada uma vez e nunca mais acontece, mas uma imunidade que pode durar vários meses a um a dois anos e isto varia de indivíduo para indivíduo”, explica o investigador. “Na imunidade há dois tipos de componentes: os anticorpos, que é o que medimos nestes testes, e uma outra componente que é a chamada a imunidade celular. São defesas que detetam no nosso organismo as células infectadas pelo vírus e as destroem, e por isso o vírus não se propaga. Três estudos publicados esta semana revelaram dois aspetos importantes: por um lado, que indivíduos que têm uma grande produção dos anticorpos IgG, os que aparecem a partir da segunda semana de infeção, existe esta neutralização do vírus nas células e, por outro, que há anticorpos específicos também com essa capacidade neutralizante. Finalmente houve um estudo que estabeleceu uma ligação formal entre a quantidade de anticorpos e imunidade celular: quem tem muitos anticorpos também tem uma imunidade celular mais elevada e a combinação dos dois é a chave para uma imunidade eficaz.”

A questão passa agora a ser perceber, entre os infectados, quem desenvolve mais anticorpos e porquê e para isso os estudos serológicos são também importantes, mais do que pensar por agora nos chamados passaportes de imunidade, defende o investigador. “É a questão central: nem todas as pessoas que são infectadas desenvolvem grandes quantidades de anticorpos e é preciso perceber a diferença. O passaporte de imunidade foi uma designação bem conseguida do ponto de vista do marketing mas em termos de saúde pública é incorreta. Não podemos estar a falar de passaportes de imunidade sem saber quais são os critérios necessários para esse passaporte.”

Veiga Fernandes adianta que neste primeiro estudo em Loulé confirma-se uma distribuição heterogénea das quantidades de anticorpos. O investigador acredita que este é um dos elementos que poderá ajudar a perceber melhor a imunidade de grupo. “Com estes dados, conseguimos ter uma imagem da heterogeneidade na evolução da doença. Algumas pessoas eliminam o vírus rapidamente, outras não, e isso pode refletir-se nos anticorpos”, diz, remetendo para o debate sobre qual será o patamar necessário para haver um efeito protetor contra o vírus, seja através da imunização natural ou de uma vacina – até aqui, tem sido apontado um patamar de 70% da população infectada, mas a investigadora Gabriela Gomes propôs num artigo um valor na casa dos 10% a 15%.

80 mil casos despercebidos?

Também esta semana deverão ser concluídos os resultados do estudo serológico em Cascais, a primeira autarquia a avançar com testes a uma amostra da população. Já a fase piloto de um inquérito serológico a nível nacional, coordenado pelo Instituto Ricardo Jorge, deverá arrancar na segunda quinzena deste mês. Estão previstos 2700 testes, incluindo a crianças. O Imperial College estima que 1,13% da população portuguesa já tenha tido contacto com o vírus. Tendo em conta os 26 mil casos confirmados no país, significaria que mais de 80 mil casos de infeção poderiam ter passado despercebidos.