A Iniciativa Liberal exige a demissão “imediata” do secretário de Estado do Desporto, João Paulo Rebelo e condena a “sucessão de comportamentos não éticos”.

O líder da Iniciativa Liberal, João Cotrim Figueiredo, defende que deve ser feita uma investigação minuciosa ao governante que “meteu cunha para favorecer a empresa do ex-sócio” e exige a demissão de João Paulo Rebelo.

“Este já não é nem o primeiro, nem segundo, nem terceiro caso de falta de ética, no mínimo, deste Secretário de Estado e, por isso, a Iniciativa Liberal exige a sua demissão imediata”, afirma, em comunicado, o deputado da Iniciativa Liberal.

João Cotrim Figueiredo considera “lamentável que, mais uma vez, estejamos a ser confrontados com a falta de transparência de negócios públicos envolvendo governantes do Partido Socialista, especialmente numa altura de crise. Não podemos permitir que haja negociatas promíscuas onde alguém sai a lucrar de forma indevida com a tragédia de tantos portugueses. A emergência não pode ser desculpa para a falta de transparência”.

João Paulo Rebelo admitiu que sugeriu a empresa do ex-sócio para testes à covid-19, mas argumentou que o fez sem qualquer “interesse económico”.