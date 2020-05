E, possivelmente, na história das nossas vidas, isto deve ser o que mais se pede, saúde. Se não é para nós, é para quem amamos. Porque é a única coisa que parece fazer sentido agora.

Bem, a saúde não podemos comprar, mas podemos comprar ou cultivar os melhores aliados para contribuir para mais saúde, vitalidade e energia.

Inspirada no belíssimo domingo de verão que tivemos e uma mão-cheia de produtos frescos, esta salada laranja é um verdadeiro boost para a nossa imunidade, rica em vitamina C.

Onde destaco o rabanete, fresco e com aquele toque meio picante, que contêm um alto teor ácido de vitamina C, e cerca de 95% de água – é um dos vegetais com elevado teor de água. E fornece cerca de 17 Kcal/100g, o que o torna um dos alimentos de baixas calorias. Para quem gosta de contar calorias, este é um excelente aliado para a gestão de peso, além de ser também um poderoso desintoxicante.

Estudos defendem ainda que a ingestão de rabanete é recomendada para limpar e tonificar o fígado. O seu consumo contribui igualmente para a purificação do sangue, removendo toxinas e resíduos. E quem, como eu, vive à base de plantas, dizer que os frescos são de uma vacaria seria um sonho: termos vacarias onde apenas se cultivassem verdes, donos que não me ouçam...

Salada Laranja com Frescos da Vacaria e Vinagrete de Açafrão-da-Terra

Serve 2

Ingredientes

2 batatas-doces laranja cozidas

2 rabanetes cortados finamente

2 laranjas descascadas e cortadas às rodelas

1 copo de milho doce (opte por uma versão bio)

Cebolinho picadinho

Folhas de salsa a gosto

Folhas de erva-doce a gosto

Aproveite as folhas do rabanete para a salada

Vinagrete

Ingredientes

Sumo de 1 limão

2 colheres de sopa de azeite extravirgem

1 raiz pequena de açafrão, ralada finamente (a quem opte por descascar)

Pitada de sal marinho e pimenta-preta

Sal q. b.

Misture todos os ingredientes num prato pequeno.

Regue com a sua salada favorita.

Faz molho suficiente para uma salada, mas pode ajustar a gosto.

Método

Num prato, disponha todos os ingredientes, tempere a gosto e sirva.