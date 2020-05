Uma mulher foi detida, esta quarta-feira, em Espinho, depois de ter sido encontrada a passear pela via pública, mesmo estando infetada com o novo coronavírus. De acordo com a PSP de Espinho, a jovem de 24 anos "foi intercetada na via pública, com máscara e luvas, na companhia de um homem de 45 anos, e alegou ter vindo de um estabelecimento comercial situado em Santa Maria da Feira, apesar de ser conhecedora da ordem legítima de confinamento obrigatório, emanada por autoridade sanitária, aquando do teste à covid-19 a que havia sido submetida", pode ler-se num comunicado das autoridades.

A mulher foi constituída arguida pelo crime de desobediência, prestou Termo de Identidade e Residência, e foi acompanhada até ao seu domicílio pelas autoridades.A ocorrência já foi comunicada ao Ministério Público.