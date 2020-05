Nas últimas 24 horas, foram confirmadas mais 213 mortes relacionadas com a covid-19, em Espanha. Este número representa uma ligeira descida, comparativamente aos dados anunciados esta quarta-feira - 244 óbitos. No total, já morreram 26.070 pessoas no país vizinho.

O número de casos subiu para 221.447 casos de Covid-19 no país, sendo que nas últimas 24 horas foram diagnosticados 754 novos casos. 128.511 pessoas já vençeram a doença, mais 2.509 do que os registados na quarta-feira.

Espanha iniciou na segunda-feira a primeira fase de alívio das medidas de restrição contra a propagação da covid-19. O pequeno comércio, como barbearias, cabeleireiros e restaurantes em take-away voltaram a reabrir. Por outro lado, o parlamento espanhol aprovou esta quarta-feira o prolongamento por mais duas semanas, até 23 de maio.