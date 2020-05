Dia da Europa (pós-covid)

Se a União Europeia não falhar internamente, poderá inspirar o mundo do pós-covid.

Ainda estamos muito longe de vencer a pandemia e de conhecer sequer com detalhe o vírus que a provoca, e já pululam por todo o lado os debates, os seminários, as tertúlias e os encontros virtuais sobre o pós-covid. Isso demonstra uma evidência. O vírus já tem no seu curriculum uma disrupção global, uma mudança de tempo político, económico e social, uma revolução disseminada em mancha e o embrião de uma nova era para a humanidade.

Menos evidente é o automatismo que alguns veem entre o impacto do vírus e a regeneração das maleitas globais, como as alterações climáticas, as desigualdades, a pobreza, a destruição da biodiversidade, a poluição dos oceanos, a quebra da qualidade do ar ou a utilização excessiva ou errada dos terrenos disponíveis. A transformação é inevitável, mas o seu sentido vai depender das escolhas, mais ou menos condicionadas, dos povos.

Se o pós-covid for também pós-democrático, como muitos anteveem, nada nos assegura que depois dele teremos um mundo mais justo, mais sustentável e com mais condições para que as pessoas sejam mais felizes e as comunidades mais bem-sucedidas. Contudo, se for a democracia pluralista, transparente e participativa a emergir do pântano como a solução ganhadora, então, a oportunidade da mudança ficará nas nossas mãos, não como bênção, mas como projeto de ação.

É neste momento de transição que, sem descurar o foco na resposta sanitária, começa a desenhar-se o que virá depois e a traçar-se as grandes linhas do que seremos enquanto espécie, ainda longe das distopias pós-humanas. A covid-19 é global, não usa passaporte e só globalmente poderá ser controlada. Por isso, além de um regime político de referência, do seu impacto resultarão também referências globais para o processo de descarbonização, de digitalização, de resposta de emergência e de segurança partilhada das cadeias de valor.

Estamos a dois dias de comemorar mais um 9 de Maio, Dia da Europa. Sábado assinalaremos os 70 anos da data em que Robert Schuman propôs a criação de uma entidade europeia supranacional, no contexto de complexidade que se aproxima daquele que levou à sua concretização, com a destruição brutal de vidas, de referências e de património provocada pela ii Guerra Mundial.

Pelos padrões do combate à pandemia, a ideia de Europa já está num grupo de risco, mas a sua sobrevivência, ainda não. Nesta crise, a União Europeia foi infetada por egoísmos nacionais, mas começa agora a recuperar lentamente desse pecado original, através da ação antiviral de quem pugna pelos seus valores.

O acervo de valores partilhados da União Europeia são de um valor inestimável. Enformam um pacto ecológico ambicioso, uma transição digital que não esmaga os direitos individuais dos cidadãos, uma interdependência que tem sido garante da paz, uma liberdade de expressão que respeita e valoriza a diversidade e um plano de recuperação solidário. Se a União Europeia não falhar internamente, poderá inspirar o mundo do pós-covid.

Temos de estar à altura deste momento, em cada respiração, em cada decisão, em cada votação, e fazer deste Dia da Europa de 2020 uma semente do futuro que queremos depositada em terra fecunda.

Eurodeputado