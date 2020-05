Um pouco por todo o mundo, seleções regionais ou provinciais teimam em manter-se vivas e a lutar pelo seu direito de participarem em competições. Não é o caso português. Como se sabe, a velha tradição de confrontos entre as equipas das associações de futebol de Lisboa e do Porto já se perdeu nos interstícios da memória – embora convenha não esquecer que foi uma seleção de Lisboa a primeira a mostrar o futebol nacional no Brasil. Porém, mesmo aqui ao lado, em Espanha, a seleção da Catalunha mantém-se ativa, uma ou duas vezes por ano, e a seleção do País Basco tem grande peso institucional.

Se dermos uma vista de olhos ao que se passa no mundo, assistimos a fenómenos tão curiosos como o dos Island Games, uma espécie de pequenos Jogos Olímpicos disputados por zonas autónomas, quase todas ligadas ao mar, de países que as abafam, por assim dizer, através das seleções nacionais. Entram nesta competição regiões como Aland (província autónoma da Finlândia), as ilhas Falkland (território ultramarino britânico), Gotland (condado sueco), as ilhas de Minorca (Espanha), de Orkney (Escócia), de Rodes (Grécia), do Príncipe Eduardo (Canadá), de Wight ou de Man (Inglaterra). Postos em marcha desde o ano de 1985, viram alguns dos seus participantes no torneio de futebol forçarem as portas da FIFA e da UEFA, como foram os casos de Gibraltar (filiada na UEFA a partir de 24 de maio de 2013 e na FIFA desde 13 de maio de 2016) ou das ilhas Féroe (aceites pela FIFA em 2 de julho de 1988 e pela UEFA em 18 de abril de 1990), algo que lhes abriu espaço nos torneios de apuramento para as fases finais de campeonatos do Mundo e da Europa – sinal de que a batalha faz sentido.

