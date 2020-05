João Gonçalves faz hemodiálise há quase 10 anos. As idas à clínica três vezes por semana para fazer o tratamento já faziam parte da sua rotina, mas agora exigem outro tipo de cuidados. No transporte é obrigatório o uso de máscara, o mesmo acontece durante o tratamento e a carrinha não pode levar mais do que três pessoas. “Os doentes que necessitam de diálise têm de continuar a fazê-la com ou sem pandemia, a diferença é que as regras de segurança mudaram radicalmente. Medir a temperatura antes de começar o tratamento já entrou no nosso quotidiano. Ao início foi estranho vermos a carrinha quase vazia, mais de um mês e meio depois passou a ser natural”, refere ao i.

O reformado com 74 anos mostra-se, ainda assim, otimista com o cenário à sua volta. “Ao início estranhámos estas mudanças, mas a pouco e pouco fomo-nos habituando. Até os lanches no tratamento foram cortados para eliminar todo o tipo de riscos. Mas todos sabemos que é para o nosso bem”.

As idas à rua foram reduzidas e o contacto com a família também. Não vê a filha mais velha nem a neta há quase dois meses. “Estranho mais isso do que propriamente ter cuidados redobrados face à covid-19”. Apesar das restrições vai tentando viver a sua vida sem sobressaltos e com “a maior tranquilidade”, porque aliado a isso também é diabético e hipertenso. “Sei que sou um doente de risco, mas não posso deixar que o medo prevaleça”.

Leia o artigo completo na edição impressa do jornal i. Agora também pode receber o jornal em casa ou subscrever a nossa assinatura digital.