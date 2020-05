Surgiram mais pistas sobre a propagação do novo coronavírus no mundo. Depois de ser noticiado um possível primeiro caso francês, logo em finais de dezembro, contraído por um homem que não tinha saído do país, eis que se sabe que vários atletas que participaram nos Jogos Mundiais Militares, que decorreram entre 18 e 27 de outubro, em Wuhan, regressaram com sintomas. Já se suspeitava que a covid-19 esteve à solta na Europa muito antes do que se pensava. Agora, parece que pode ter chegado antes de ser sequer detetada na China, em finais de novembro. Teria a boleia de uma competição desportiva que juntou quase 10 mil atletas, de mais de 100 nacionalidades. Incluindo os 402 membros da delegação francesa, bem como nove atletas portugueses mais o líder da equipa – tudo indica que não foram infetados, assegura ao i o primeiro-sargento Ricardo Dias, do Exército, que competiu em Wuhan na modalidade de atletismo.

Já entre a delegação francesa, os indícios de casos de covid-19 estiveram à vista de todos e passaram completamente ao lado da imprensa. A 25 de março, quando questionada se teria ficado preocupada em competir nos Jogos Olímpicos de 2020, em Tóquio, a campeã mundial de pentatlo Elodie Clouvel respondeu à Télévision Loire 7: “Não, porque creio que eu e o Valentin [Belaud, outro pentatleta] já tivemos o coronavírus, enfim, a covid-19”. A atleta de 31 anos foi mais longe, contando detalhadamente que tal tinha sucedido nos Jogos Mundiais Militares. Mesmo assim, nenhum jornalista se lembrou que o evento ocorreu meses antes do primeiro caso registado do novo coronavírus.

”Nós não ficámos mais preocupados porque não se falava sobre isso ainda”, explicou Clouvel à televisão regional. “Houve muitos atletas dos Jogos Militares Mundiais que ficaram muito doentes. Recentemente, nós tivemos contacto com médicos militares que nos disseram: ‘Pensamos que vocês o tiveram, porque muitas pessoas nesta delegação ficaram doentes’”, acrescentou.

