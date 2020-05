Andam a passar-se coisas estranhas

O que se passou foi simplesmente que as vítimas caíram de janelas. Parece que acontece com alguma frequência em regimes autoritários. É que, logo por coincidência, estas três pessoas eram críticas da forma como o Governo russo está a lidar com a pandemia. “Falta de cautela”, foi o comentário oficial à queda.

A imprensa internacional noticiou, por estes dias, as mortes improváveis de dois médicos na Rússia desde o início da pandemia. Um terceiro profissional de saúde, um paramédico, encontra-se em estado crítico. Na origem da morte dos dois médicos e do estado crítico do paramédico não estiveram, como se poderia pensar, situações de exaustão ou de contágio por covid-19. O que se passou foi simplesmente que as vítimas caíram de janelas. Parece que acontece com alguma frequência em regimes autoritários. É que, logo por coincidência, estas três pessoas eram críticas da forma como o Governo russo está a lidar com a pandemia. “Falta de cautela”, foi o comentário oficial à queda do terceiro profissional, que ocorreu no sábado, menos de duas semanas depois de ter gravado um vídeo a denunciar que fora obrigado a continuar a trabalhar embora tivesse testado positivo para a covid-19. Também durante o fim de semana, um investigador da Universidade de Pittsburgh foi encontrado morto em sua casa. Biu Ling, que apesar de ser chinês vivia e ensinava na América, estava, segundo os seus colegas, “prestes a fazer descobertas muito significativas para compreender os mecanismos celulares subjacentes ao SARS-CoV-2 e à base celular das complicações dele decorrentes”. Tinha tiros na cabeça, no pescoço, no tronco e nas extremidades, noticiou a CNN.

