O pedido de 100 mil empresas mais 81 mil portugueses

Deixámos para trás o Estado de Emergência, mas sabe o que ficou? Durante o período em que Portugal esteve em estado de emergência, de 18 de março a 3 de maio, a Segurança Social ficou com 80.560 pedidos de subsídio de desemprego.

Voltámos à rua. Parcialmente, com base no Estado de calamidade pública que vigora desde as 00:00 horas desta segunda-feira, voltámos a abrir a economia nacional e a meter a primeira mudança da caixa de velocidades para o país arrancar.

Deixámos para trás o Estado de Emergência, mas sabe o que ficou? Durante o período em que Portugal esteve em estado de emergência, de 18 de março a 3 de maio, a Segurança Social ficou com 80.560 pedidos de subsídio de desemprego. Não são estatísticas, são dados do Gabinete de Estratégia e Planeamento (GEP), do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social.

Atenção. Estes dados, devido à crise pandémica que atravessamos, não representam os valores de desemprego. Aliás, o Instituto Nacional de Estatística (INE) ainda não divulgou os dados do desemprego de março nem de abril devido, segundo comunicado, citando, “ao impacto da pandemia na obtenção de informação primária“.

Paralelamente, porém, mais de 100 mil empresas já pediram para aderir ao layoff simplificado. Segundo o Governo, o Estado irá pagar entre 300 a 400 milhões de euros, em layoff, por mês, a um número entre 800 mil e um milhão de trabalhadores. A juntar aos pedidos de subsídio de desemprego, arredondemos a 1 milhão de portugueses afetados.

Há uma quantidade enorme de portugueses com dificuldades evidentes, seja pelo pedido de subsídio de desemprego ou, então, pelo corte de 30% no que ao final destes meses até um milhão de portugueses irá ver no seu vencimento em virtude do layoff.

Nesta fase não precisamos de divisões, mas houve. A divisão foi feita e é dita sem pudor. Sim, a divisão que o Governo acentua entre público e privado. Sim, o Governo. Sem aparente respeito pelo arredondado milhão de portugueses afetados diretamente pela Covid-19, esta semana ouvimos a Secretária de Estado Alexandra Leitão dizer que “o Estado admite falhar aumentos salariais à função pública em 2021”.

O Estado admite falhar aumentos salariais em 2021. Pergunto: Não haverá revolta agora com o que disse a Senhora Secretária de Estado?

Pensemos, friamente: Vamos ter uma quebra brutal da atividade económica. Devemos ter todos receio, não é só o Ministro Mário Centeno, do que aí vem a nível financeiro e económico. E mesmo assim, há uma Secretária de Estado a afirmar o que afirma nesta altura? Não é correto. Não é correto assistirmos ao Governo, já com a pandemia em curso, não suspender os aumentos deste ano (não discuto essa matéria nem o mérito dos funcionários públicos, sobre isso apenas lamento o “azar” dos que estão ligados ao setor da saúde que não tiveram aumento nenhum) e vir agora dizer que em 2021 “ainda pode haver”. 2021 será o ano em que infelizmente iremos estar a enfrentar a espiral recessiva económica, termos eleições autárquicas também… enfim, será que isto é preparar os portugueses para más notícias? É assim que politicamente isto se faz? Repito, para o quase um milhão de portugueses afetados, a submeter pedidos de desemprego ou a viver de layoff, é uma injustiça ler e ver esta tática política a pensar em eleitoralismos.

Sobre eleitoralismos: E os sócios-gerentes? Aqueles que, ainda há dois meses, quando a pandemia trouxe para além do vírus SARS-Cov-2 a desgraça económica das pequenas e microempresas, ouviram o Governo dizer que “não há dinheiro” para os sócios-gerentes.

Após dois meses, e vendo que em números se falava de mais de 400 mil empresas (perto de 840 mil na totalidade das PME’s do país), o Governo veio dizer que afinal há dinheiro para os sócios-gerentes. Agora há a verba financeira que há 2 meses não havia? Será que tem influência poderem existir (depende, sabemos todos, da constituição de cada empresa) quase 400 mil eleitores afetados? Ficará a dúvida.

Naturalmente que, e bem agora, os sócios-gerentes merecem apoio nesta difícil fase. Mas desde quando seria justo excluir? Seguramente, foi um erro numa primeira fase.

É factual, até o Ministro socialista Pedro Siza Veira - que é insuspeito – o afirma em modo de pedido de desculpas, que quer o regime de layoff ou as linhas de crédito criadas pelo Governo falharam. Falhou, até à data, o Governo em toda a linha no apoio às empresas e no apoio aos trabalhadores e às famílias.

A democracia exige que se escrutine as decisões dos governantes. O dinheiro não é público, é de todos nós.

Como, importa realçar o perigo, em fase que todo o “dinheiro público” contará, que dizer-se dos contratos na Saúde no valor de já 80 milhões de euros que ainda não estão registados no portal base? É muito dinheiro de todos nós. É certo que a 23 de março, devido ao Estado de Emergência, foi possível adiar a publicação dos contratos. Mas, a 6 de maio, ainda será sério ouvir-se a Ministra da Saúde dizer “os contratos vão ser divulgados”? Claro que vão. É uma verdade de La Palice, todos sabemos que sim, que vão ser públicos porque têm de o ser. O que também sabemos é que ainda não são públicos, ainda desconhecemos tudo sobre o que foi feito nesta fase e os portugueses merecem saber qual o uso dos seus dinheiros públicos.

Merecem. Todos. Não só o milhão que vive com a corda financeira “ao pescoço” como todos os que terão de se reinventar nesta fase em que gradualmente irão ver a economia nacional reabrir e procurar soluções dentro de uma sociedade com medo de sair à rua e de uma humanidade que sabe que não há vacina nem tratamento para a Covid-19 ainda.

Não há bons e maus portugueses. Não há os bons ou maus do público e os maus ou bons do setor privado, todos estão a fazer um esforço hercúleo para reerguer as suas empresas, as entidades públicas e o nosso país. Todos, sem exclusões nem divisões.

Esta fase não pode ser um vazio de responsabilidade. Deve, em contraponto, ser um período cheio de verdade e responsabilidade.

É verdade que a política e as estratégias de resposta à crise económica que se avizinha não podem parar e haverá sempre quem pense noutro caminho. É legítimo e não é menos patriótico apontar-se erros ou caminhos alternativos.

Há forma de pensar e debater qual o caminho: quer seja por apoios financeiros e linhas específicas, nomeadamente para PME, ou através de outro tipo de incentivos e verbas que o Governo “cative” (ironia de palavreado) para ajudar a economia.

Haverá variadas visões económicas e, creio bem, todas sedimentadas em não fazer o país parar, mas, de certeza, fazer a economia gradualmente largar o ventilador a que se confinou nestes dois meses.

Há medidas certas. Claro que há. Há posições políticas sensatas também, é certo. Mas, nesta fase, para além de pedidos de adesão a layoff e pedidos de subsídio de desemprego, todos os portugueses pedem estratégia política e económica.

É fundamental passar-se da teoria dos anúncios à prática das verbas e medidas que apoiam as empresas, as famílias e os setores afetados.

Que vença esta base sociológica, com consensos alargados de responsabilidade política, em detrimento da mera ideologia de momento. Não podemos só apregoar estados patrióticos, temos de cumprir o caminho que for adequado ao país. Esse, seguramente, é o caminho da responsabilidade que todos pede: As 100 mil empresas, os 400 mil sócios-gerente, as 840 mil PME’s nacionais, os 81 mil que submeteram o pedido de subsídio de desemprego e todos os outros portugueses.

Carlos Gouveia Martins