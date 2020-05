João Palhinha - Pianista de luva branca

João Palhinha é uma das boas "notícias" do campeonato. Dos campeonatos, para ser mais preciso, já que na época passada foi, igualmente, um jogador a merecer alguma atenção. Um médio que continua o seu crescimento e que muito tem contribuído para os sempre difíceis equilíbrios de uma equipa com a vocação ofensiva do Sporting de Braga. A sua função tem sido desempenhada com eficácia e muita competência.

No futebol de outros tempos, olhávamos para o médio defensivo como o carregador de piano, ou seja, alguém que fazia o trabalho mais difícil, mais duro e mais pesado, embora fundamental para a equipa. O médio de cobertura era essencialmente força, entrega, garra, resistência. Hoje não. Hoje, as equipas precisam mais de um pianista capaz de pegar na pauta do jogo e dar-lhe critério, ordem, qualidade nas ações, sempre com enorme disponibilidade física e uma disciplina quase militar. João Palhinha é isso mesmo.

Contratualmente ligado ao Sporting, onde cumpriu uma parte da formação, já fez muito boa gente arrepender-se de o ter emprestado aos bracarenses até final desta época. Porque João Palhinha não precisou de muito tempo para confirmar as qualidades que se lhe reconhecem desde menino. E que já tinha mostrado nas passagens pelo Belenenses e pelo Moreirense. Está feito um jogador muito completo, de perfil multifacetado, embora seja na defesa do seu território que mais e melhor se destaca. Fisicamente possante, é jogador de uma inegável fiabilidade, embora muitas vezes pareça que passa despercebido em campo. Nada disso. A exuberância está nos atos e nas decisões, o que o colocam quase sempre na linha dos que acabam por se revelar decisivos para os êxitos do coletivo.

Os olheiros estão atentos a Palhinha e só a intransigência de António Salvador não permitiu (porque o contrato de cedência assim o diz) a sua saída para o estrangeiro. O Sporting sabe disso e blindou-o até 2023 com uma cláusula de 60 M€. Um valor muito acima da cotação de um mercado que continuará a insistir na sua aquisição. A entrada de Rúben Amorim em Alvalade pode, no entanto, vir a revelar-se determinante para o futuro do jogador...

B. I.

João Maria Lobo Alves Palhinha Gonçalves

Idade: 24 anos

Valor de Mercado: 4,8 M€*

Jogos: 35

Minutos: 2964

Golos: 4

Assistências: 1

*Fonte: Transfermarkt