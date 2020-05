A Uber anunciou esta quarta-feira que vai despedir 3700 funcionários, cerca de 14% do total de trabalhadores, para reduzir os custos e enfrentar a crise provocada pela pandemia de covid-19.

A eliminação de empregos vai concentrar-se nas equipas de atendimento ao cliente e contratações, explicou a empresa num documento enviado ao regulador bolsista norte-americano.

A plataforma de transporte de passageiros anunciou também que o seu presidente executivo, Dara Khosrowshahi, vai renunciar ao salário base até ao final do ano para reduzir os gastos da empresa. No último exercício, Dara Khosrowshahi ganhou por essa via um milhão de dólares, mas a maior parte da sua remuneração foi feita através de bónus e ações, segundo a agência Efe.

A empresa tem previsto anunciar na quinta-feira os resultados trimestrais, que devem permitir conhecer melhor o impacto da pandemia na sua atividade.

A principal concorrente da Uber nos Estados Unidos, a Lyft, também anunciou na semana passada um corte de 17% dos seus funcionários.