Depois de realizar testes aos jogadores, o Torino confirmou esta quarta-feira que um dos futebolistas testou positivo para a covid-19.

O caso surgiu no contexto da retoma dos treinos individuais no futebol italiano, que aconteceu segunda-feira. O jogador não apresentava quaisquer sintomas e já foi colocado em quarentena, diz o clube da Serie A.

Nel corso dei primi esami medici effettuati ai calciatori del Torino FC, è emersa una positività al COVID-19. Il calciatore, attualmente asintomatico, é stato posto immediatamente in quarantena e verrà costantemente monitorato. #SFT — Torino Football Club (@TorinoFC_1906) May 6, 2020

Recorde-se que em Portugal também surgiu o primeiro caso conhecido no futebol após o regresso aos trabalhos, com um atleta da equipa de sub-23 do Belenenses SAD a testar positivo ao novo coronavírus, anunciou o clube lisboeta na terça-feira.

Em Portugal, ao contrário da Serie A, já há datas para um regresso das provas oficiais do futebol (I Liga e Taça de Portugal), previstos para o último fim de semana de maio (dias 30 e 31).

Contudo, o primeiro-ministro António Costa já fez saber que a última palavra pertente às autoridades de saúde, que, nos próximos dias deverão anunciar se a modalidade poderá regressar - e em caso afirmativo, em que moldes.