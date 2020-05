A Câmara de Cascais vai distribuir máscaras gratuitas aos utentes dos transportes públicos em todas as estações e principais interfaces rodoviários do concelho, anunciou esta quarta-feira a autarquia.

O lançamento oficial do programa "Máscaras Gratuitas em Transportes Públicos" acontece na quinta-feira, às 09:30, na estação de comboios de Carcavelos, com a presença do presidente do município, Carlos Carreiras.

O movimento vai prolongar-se enquanto o uso de equipamento de proteção individual for obrigatório.

Em comunicado, a câmara explica que a medida é possível, já que a autarquia "antecipou a encomenda de grandes volumes de EPI [equipamentos de proteção individual] , ao mesmo tempo que adquiriu máquinas de produção de máscaras "que garantirão uma produção de cinco milhões (...) por mês, assegurando a autossuficiência do concelho nesta matéria".