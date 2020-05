Se não tiver pelo menos ouvido falar da série Tiger King, e do seu protagonista Joe Exotic, deixou passar ao lado um dos maiores sucessos da Netflix durante o período de quarentena.

Muito resumidamente, a série documental retrata a vida de um criador de animais selvagens (essencialmente tigres), cujo ambição pela fama e poder - candidatou-se, como independente, à presidência dos EUA em 2016 - terminou da pior maneira, uma vez que está agora a cumprir uma pena de 22 anos depois de ter sido condenado por encomendar a morte de uma ativista pelos direitos dos animais, além de maus tratos aos felinos.

O mais insólito na história é que só agora - depois de perder o parque de animais -, que se tornou mundialmente famoso devido à série, e num momento em que está na prisão, Joe Exotic conseguiu a tão ambicionada notoriedade, da qual não consegue desfrutar.

O zoo, agora entregue ao casal Jeff e Lauren, antigos sócios de Exotic, e também vilões nesta história, reabriu este fim de semana e foi brindado com um banho de multidão devido ao êxito da série.

Veja as imagens do primeiro dia do novo Tiger King Park - sim, até o nome foi adaptado graças ao documentário.