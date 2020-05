Milhões de pessoas continuam a acompanhar o The Last Dance, documentário que acompanha Michael Jordan e companhia no último título dos Chicago Bulls na NBA.

Na série documental, aquele que ainda hoje é considerado o melhor basquetebolista de todos os tempos aparece com frequência a recordar alguns dos melhores momentos da equipa de Phil Jackson.

Apesar de os episódios permitirem relembrar alguns dos melhores lances de 'Air' Jordan, não são apenas as exibições incríveis que fez no campo que estão a dar que falar.

Hoje, com 57 anos, Michael Jordan está a dar que falar por causa da cor... dos olhos. Durante as declarações que faz, é possível ver que o basquetebolista tem um tom demasiado amarelado em torno da íris - algo que está a levar a várias especulações por parte dos internautas.

São várias as teorias já em debate - complicações e disfunções no pâncreas, presença de pedras nos rins, ingestão de medicamentos, anemia ou stress -, mas o destaque vai para os possíveis problemas associados ao álcool, e consequentemente ao fígado, capaz de provocar este tipo de reação nos olhos.

O facto de Jordan nunca ter falado publicamente sobre o assunto (ou outros eventuais problemas de saúde), faz com que a polémica esteja oficialmente lançada.

Resta, por isso, esperar para ver se haverá uma resposta por parte do basquetebolista que na década de 1980 e 1990 incendiou a modalidade em Chicago e no mundo.