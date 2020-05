O SAMS voltou esta quarta-feira, dia 6 de maio, à atividade assistencial, permitindo desta forma antecipar o processo de layoff, que teve a duração de um mês.

Em comunicado enviado às redações, o SAMS informa ainda que a partir de 11 de maio reinicia a atividade programada no Centro Clínico, bem como o atendimento permanente, das 8h00 às 20h00, de segunda a sexta-feira.

Também a partir de 11 de maio, volta a funcionar no Hospital, além da atividade programada, o atendimento permanente, 24 horas por dia, todos os dias, sendo que a atividade cirúrgica já tinha tido início no passado dia 29 de abril, bem como o internamento.

Já a partir de 18 de maio, reabrem gradualmente as Clínicas.

De acordo com as orientações do Ministério da Saúde e da Direção Geral da Saúde, e para reduzir ao mínimo as deslocações e o contacto social, foi reforçada a atividade assistencial com recurso à telemedicina, por teleconsulta e/ou vídeo-consulta.

Quanto às consultas presenciais, marcadas pelos próprios médicos, terá de ser respeitado o horário de início, sendo a marcação "mais espaçada" para garantir o "menor cruzamento possível entre utentes, evitar congestionamento nas salas de espera e permitir a higienização dos gabinetes entre consultas".

Entre as várias medidas de segurança adotadas, destaque para a avaliação da temperatura corporal à entrada dos espaços, o uso obrigatório de máscara ou a criação de marcas no chão, para assegurar o distanciamento social.