Um grupo de sete idosos teve alta, esta terça-feira, do polo do Porto do Hospital das Forças Armadas, depois de vencerem a luta contra a covid-19, e regressaram aos lares onde estavam institucionalizados.

Foi através de uma publicação nas redes sociais, esta quarta-feira, que as Forças Armadas destacaram o momento. “Um grupo de 7 idosos dos lares de Famalicão, Vila Real e Albergaria-a-Velha, saiu ontem do Hospital das Forças Armadas (HFAR), Polo do Porto, em direção aos respetivos lares, por já se encontrarem curados da infeção por COVID-19”.

Estes idosos - um do lar de Vila Real, três do lar de Famalicão e três do lar de Albergaria-a-Velha - foram transportados para o Hospital das Forças Armadas, polo do Porto, há cerca de um mês, onde estavam período internados em enfermarias de isolamento, nas quais lhes foi prestado o devido acompanhamento médico.

O transporte destes idosos para os lares foi efetuado por ambulâncias das corporações de Bombeiros das zonas envolventes de cada localização.