A taxa de desemprego no primeiro trimestre deste ano situou-se nos 6,7% e a taxa de subutilização do trabalhão em 12,9%. Os dados foram divulgados esta quarta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) e revelam ainda que a taxa de desemprego apresenta um valor igual ao trimestre anterior e inferior em 0,1 pontos percentuais quando comparada ao trimestre homólogo do ano passado.

A população desempregada – estimada em 348,1 mil pessoas – registou uma diminuição de 1,2% (4,3 mil) em relação ao trimestre anterior e 1,6% (5,5 mil) quando comparada ao primeiro trimestre de 2019.

O gabinete de estatística revela ainda que também a população empregada – 4 865,9 mil – diminuiu, registando quem queda de 0,9% (41,7 mil) face ao trimestre anterior e 0,3% (14,3 mil) em relação ao homólogo. Esta é, explica o INE, a primeira variação homóloga negativa desde o 3.º trimestre de 2013.

No que diz respeito à população empregada ausente do trabalho, o número ascendeu a 452,1 mil pessoas (9,3% da população empregada), o que representa um aumento de 33% (112,2 mil) em relação ao trimestre anterior.

“Este aumento ficou a dever-se essencialmente à redução ou falta de trabalho por motivos técnicos ou económicos da empresa (inclui a suspensão temporária do contrato e o layoff), razão apontada por 68,3 mil daquelas pessoas”, explica o gabinete estatístico.

Já a subutilização do trabalho, que abrangeu 694,7 mil pessoas, aumentou 2,5% (16,7 mil) em relação ao trimestre anterior mas diminuiu 5,8% (43,1 mil) em relação ao homólogo.

A taxa de subutilização do trabalho, estimada em 12,9%, aumentou 0,4 pontos percentuais relativamente ao trimestre precedente e diminuiu 0,7 pontos percentuais por comparação com um ano antes.

O INE avança que estes dados já são parcialmente influenciados pela situação atual determinada pela pandemia, “seja pela natural perturbação associada ao impacto da pandemia na obtenção de informação primária, seja pelas alterações comportamentais decorrentes das medidas de salvaguarda da saúde pública adotadas.