Nas últimas 24 horas, o número de vítimas mortais infetadas com covid-19 sofreu um aumento em Espanha. Depois de quatro dias consecutivos a registar menos de 200 óbitos diários, as autoridades de saúde espanholas anunciaram que, nas últimas 24 horas, morreram mais 244 pessoas infetadas com o novo coronavírus - um aumento de 54 óbitos relativamente aos dados de terça-feira -, elevando assim o número de vítimas mortais para 25.857.

Foram ainda registados 685 novos casos de infeção. Desde o início da pandemia, já foram infetadas 220.325 pessoas.

O Congresso dos Deputados espanhol vota, esta quarta-feira, o prolongamento do confinamento em Espanha, durante mais duas semanas. Esta proposta é apresentada pelo primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, para evitar a propagação do novo coronavírus.