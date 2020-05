Estaremos a assistir à vingança dos pobres e dos esquecidos?

Será o coronavírus a vingança por que os descamisados há muito ansiavam? De um momento para o outro, vimos dois dos países mais ricos do mundo praticamente de joelhos, fustigados pela doença com uma violência que apanhou todos de surpresa. A caminho dos cem mil mortos, os EUA são de longe a nação mais afetada. Segue-se o Reino Unido, que ontem se tornou o país europeu com mais óbitos, ultrapassando a Itália no malogrado ranking. Que esta humilhação dos mais fortes constitui motivo de regozijo por esse mundo fora é um facto que não oferece dúvidas. A impotência de Trump, a escalada do desemprego e a queda a pique da economia americana provocam uma satisfação que muitos não conseguem – ou nem querem – disfarçar. O caos de duas das maiores potências globais contrasta com o sucesso da China no combate à pandemia. O clima de tensão e de competição instalado levou inclusivamente Washington a dizer que o vírus terá tido origem num laboratório de Wuhan.

