Esta terça-feira viveu-se um momento de terror na China. A Humen Bridge, uma ponte em Guangdong, começou a abanar num momento em que o trânsito estava congestionado.

Alguns locais presentes no local descreveram a situação como "aterradora", uma vez que a ponte abanava de tal forma que os movimentos lembravam "ondas do mar".

Após o episódio insólito, a ponte foi imediatamente encerrada pela polícia local. Os especialistas que analisaram o local dizem que a estrutura da ponte não tem qualquer dano e justificaram o fenómeno pelas "fortes rajadas de vento que se fizeram sentir".

