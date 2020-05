Um incêndio deflagrou, esta terça-feira, num edifício de 50 andares em Sharjah, no Dubai.

As chamas já foram controladas e o fogo encontra-se extinto. As autoridades locais já confirmaram que não há vítimas a registar, tendo os residentes do prédio e da vizinhança saído a tempo.

Os danos são apenas materiais, entre os quais os veículos que estavam na zona e que acabaram consumidos pelas chamas.

Segundo a CNN, o arranha-céus, o Abbco Tower, é o maior edifício residencial do mundo.