O Novo Banco atingiu esta terça-feira, às 12h, mil milhões de euros de linhas de crédito com garantia do Estado aprovadas, o que corresponde a satisfazer as necessidade de 2.870 empresas.

"Desde montante, 300 milhões de euros estão já do lado do cliente, entre montantes já desembolsados ou em processo de assinatura final pelos clientes. Cerca de 200 milhões de euros serão operacionalizados ainda esta semana, sendo o restante valor aprovado operacionalizado, na sua maioria, na semana seguinte", revelou a instituição financeira liderada por António Ramalho.

O banco lembra ainda que "liderou com uma quota de 48%, e cerca de 191 milhões de euros aprovados, a linha de 400 milhões de euros Crédito Capitalizar 2018 | Covid-19 para "Fundo de Maneio" e "Plafond Tesouraria" a primeira linha lançada pelo Governo em associação com o Sistema Nacional de Garantia Mútua com vista a apoiar as empresas e negócios cuja atividade se encontra afetada pelos efeitos económicos resultantes do surto, que entretanto já encerrou".

Ainda tem disponível a linha de 6.200 milhões de euros para o apoio aos sectores da economia. Desde valor, 4.500 milhões de euros estão destinados a micro, pequenas e médias empresas (PME) dos vários sectores, 900 milhões a empreendimentos turísticos, 200 milhões de euros para turismo e 600 milhões para restauração e similares.