O Flamengo, treinado pelo português Jorge Jesus, chegou a acordo com os futebolistas do plantel principal para uma redução de 25% dos salários, devido à crise da pandemia da covid-19, anunciou hoje o clube brasileiro.

O corte irá abranger os salários dos meses de maio e junho. Durante o dia de hoje ficou também a saber-se que são pelo menos 8 os elementos do departamento do futebol do Fla que estão infetados com o novo coronavírus, o que poderá atrasar mais uma vez a retoma dos treinos da equipa carioca.

Ainda não são conhecidos todos os resultados feitos nos últimos dias à equipa técnica e staff.

Recorde-se que Jorge Jesus já está no Rio de Janeiro e espera o ok para reiniciar os treinos com a equipa.

Na nota divulgada pelo também vencedor da Taça Libertadores não é esclarecido se o corte salarial também abrange o salário do treinador amadorense de 65 anos.