Um dia depois de ter sido registado o número mais baixo de vítimas mortais num só dia desde o final de março, com 288 mortes, o número de óbitos por covid-19 no Reino Unido voltou a disparar.

De acordo com as autoridades de saúde britânicas, nas últimas 24 horas registaram-se 693 mortes, sendo que o total de vítimas mortais é agora de 29.427. O Reino Unido passou hoje a ser o país europeu com mais mortes por covid-19, superando Itália (29.315), informou hoje o ministro dos Negócios Estrangeiros, Dominic Raab.

Já no que respeita ao número de infetados, há mais 4.406 relativamente ao boletim de véspera, com um total de quase 200 mil (194.990).

A Inglaterra continua a ser a mais afetada pela pandemia, já que totaliza 128.188 casos confirmados e 26.441 mortes devido ao novo coronavírus.