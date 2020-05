A VIC Properties adquiriu a Herdade do Pinheirinho, em Melides, no concelho de Grândola, e quer repensar este projeto que foi lançado há mais de 10 anos.

No conjunto da aquisição e das “remodelações”, a promotora espera investir entre 450 milhões e 500 milhões de euros. O projeto inclui hotéis, moradias, apartamentos, comércio, campo de golfe com acesso direto à praia.

A promotora diz que há "uma tendência cada vez mais forte sobre o que as pessoas vão querer no futuro, que passa por segundas habitações inseridas na natureza, com espaços ao ar livre, que permitam a prática de atividades de lazer e de desporto".

Este projeto vem juntar-se ao portefólio da VIC Properties que já contava com o Prata Riverside Village e o projeto da Matinha, ambos na freguesia de Marvila, alargando a presença geográfica da promotora.