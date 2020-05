Cada dia que passa surgem novos dados sobre a covid-19 e agora parece haver uma condição que está a ser detetada nos doentes, em vários países, e que está a intrigar a comunidade médica. Alguns doentes internados com a doença têm apresentado níveis de oxigénio baixos o suficiente para perderam a consciência ou, até, para causar a sua morte, mas estão, aparentemente bem e sem quaisquer sintomas.

O que está a ser chamado de “hipóxia feliz” ou “ hipóxia silenciosa”, caracteriza-se pelo nível de oxigénio no sangue abaixo de 75%. Segundo o Guardian, uma pessoa saudável tem uma saturação de oxigénio de, pelo menos, 95%. Nos casos agora detetados, os doentes infetados apresentam níveis de saturação entre os 70% e os 80% e, nos casos mais graves detetados, abaixo dos 50%. Contudo, um paciente perde a consciência com uma concentração de oxigénio abaixo dos 75% - o que não está a acontecer nestes casos, em que os pacientes continuavam aparentemente bem, sem dificuldades respiratórias ou qualquer outro sinal de que algo não estaria bem.

“É intrigante. Estamos a ver saturações de oxigénio que são muito baixas e as pessoas nem se apercebem. Normalmente, não vemos este fenómeno com a gripe ou com a pneumonia comum. É muito mais profundo e um exemplo de fisiologia muito anormal a acontecer à nossa frente", disse Jonathan Bannard-Smith, intensivista e anestesista no hospital Manchester Royal Infirmary ao Guardian.

Também o anestesista Mike Charlesworth, do hospital de Wythenshawe, em Manchester, acrescentou, à mesma publicação, que há outras doenças pulmonares que podem causar hipoxia grave, mas que os pacientes estariam gravemente doentes. "Com a pneumonia ou com um embolismo pulmonar não estariam sentados na cama a falar connosco. Não entendemos. Não sabemos se está a causar danos nos órgãos que não conseguimos ver. Não sabemos se o corpo está a compensar", disse.

Em declarações ao New York Times, o médico Richard Levitan, do hospital Bellevue, em Nova Iorque, explica que também foram detetados alguns destes casos naquela unidade hospitalar. O médico explica que a condição foi detetada em doentes que deram entrada por situações como esfaqueamentos ou acidentes de viação e, após a realização de exames, é que acabou por ser diagnosticado o novo coronavírus. Mas, apesar de em alguns casos os doentes terem pneumonia e níveis baixos de oxigénio, estes doentes pareciam bem.

O anestesiologista Luciano Gattinoni, da Universidade de Göttingen, na Alemanha, realizou também um estudo sobre os casos, onde descreve a hipóxia silenciosa como algo comum entre os pacientes da covid-19.

O fenómeno levanta assim questões relacionadas com a forma como o vírus ataca os pulmões e se poderão existir formas mais eficazes de tratar os doentes.