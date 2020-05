O consumo de energia elétrica registou um recuo de 12% no mês de abril, 13,8% com correção dos efeitos de temperatura e número de dias úteis.

Os dados foram divulgados esta terça-feira pela REN que explica ser necessário recuar a agosto de 2004 para encontrar um consumo mensal tão baixo como o verificado este mês. No acumulado do ano, a evolução anual é de menos 2,6%, valor que não se altera com correção de temperatura e dias úteis.

A REN avança que durante o mês de abril as condições hidrológicas foram favoráveis, com o índice de produtibilidade hidroelétrica a situar-se em 1,17 (média histórica igual a 1), enquanto nas eólicas o índice registou 0,85 (média histórica igual a 1). A produção renovável abasteceu 69% do consumo nacional, a produção não renovável 17%, enquanto os restantes 14% foram abastecidos com energia importada.

No que diz respeito ao mercado de gás natural, o consumo nacional registou em abril uma quebra de 26%, com reduções de 13% no segmento convencional e de 66% no segmento de produção de energia elétrica. No período entre janeiro e abril, registou-se um aumento anual de consumo de 6,6%, devido ao comportamento positivo do mercado elétrico no primeiro trimestre. No segmento convencional o consumo caiu 4,1% neste período.