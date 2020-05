Jaburú é nome de ave pernalta. Grande, cabeça negra, pescoço grosso: em tupi, iambyru significa, precisamente, pescoço inchado. Jorge de Souza Mattos também era pernalta, ave de abrir braços e voar sobre defesas, assim meio desengonçado, parecendo quase trapalhão. Yustrich, o Homão, treinador brasileiro façanhudo e de mau feitio, gostou dele ainda miúdo e levou-o para o América Mineiro, roubando-o ao Fluminense e ao_Rio de Janeiro, onde nasceu no dia 19 de abril de 1933, no Bairro do Madureira. Pois em 1955, por 5 mil cruzeiros, foi para Minas, e a sua estreia, frente ao Democrata, foi espalhada pelas paredes em cartazes: “Entre os alviverdes, destacando dois elementos: além de Nascimento, também Jaburú, com seus quase dois metros, estará em ação contra os sete-lagoanos”.

Não tardaram a esquecer Nascimento. Só havia olhos para Jaburú. O seu primeiro jogo a sério foi um amigável, desculpem lá a contradição. Mas, contra o Vasco da Gama, qualquer jogador do América levava um amigável a sério. Às tantas, Jaburú recebeu uma bola no peito, passou-a por cima da cabeça do defesa Eli Amparo e chutou, potente, para o golo. O povão ficou louco. O rapaz tinha aquele andar meio tosco, meio balanceado, mas marcava golos bonitos. E muitos. Na semana seguinte fez o da vitória (2-1) sobre o Flamengo. Diacho! Yustrich encontrara uma pérola. E como ela brilhava.

