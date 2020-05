Brasileiros! Brasileiros aos molhos! Às centenas! Lisboa atafulhada de brasileiros de todas as espécies e feitios. Brasileiros autênticos, encantados com os seus primeiros vislumbres do Chiado, da Rua Augusta, do Rossio; brasileiros portugueses, emigrados, isto é, trazendo lá do Rio de Janeiro uma máquina de costura novinha em folha para alguma prima pobre; brasileiros netos e avós, tios e sobrinhos.

Chegaram em navios de luxo. Desembarcaram apressados, reclamaram contra a burocracia alfandegária. Muitos deram-se ao luxo de trazer o automóvel no barco, pois então! Carros reluzentes de chapa amarela que trataram de entupir a Baixa e infernizar o Bairro Alto.

Outros subiram a Rua do Carmo à torreira do sol, falando alto, contando graçolas, quem sabe se de português, palrando com os lojistas. Quando a noite chegar, vão de cambulhada às tabernas dos fadistas, comer umas sardinhas regadas a carrascão, já com os fios e as correntes de ouro, compradas durante o dia nas ourivesarias da Rua do Ouro, penduradas aos pescoços.

