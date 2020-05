Regras, nervosismo, expetativa e algum alívio – assim se reabriram as portas do pequeno comércio em Lisboa. Dos cabeleireiros aos sapateiros, rara foi a loja que não teve pelo menos um cliente no primeiro dia, a que muitos deram o nome de “ensaio para o que aí vem”. O comércio reabre a passo lento e foi durante a quarentena que alguns clientes perceberam a falta que as pequenas lojas de rua fazem – seja para comprar uma panela ou para colocar capas nos sapatos. “Ai, nem acredito que o senhor Mário está aberto, finalmente”. Esta foi a reação de Júlia Miguel quando percebeu que o seu sapateiro, junto à Avenida da Igreja, em Alvalade, estava a trabalhar normalmente, depois de um mês e meio fechado. “Durante a quarentena tive tudo, mas a única coisa que perguntava quase todos os dias era ‘quando é que abre o sapateiro?’. São as pequenas coisas que fazem falta e eu precisava mesmo de umas capas nos sapatos”, explicou a cliente de Mário Cardoso, enquanto esperava, fora da loja e de máscara no rosto, pelos seus sapatos arranjados. Dentro da sapataria estava o tão aguardado Mário Cardoso, mas o entusiasmo da cliente contrastava com as dúvidas do sapateiro. Em layoff, como grande parte dos funcionários do pequeno comércio, contou que “o movimento não tem nada a ver com aquilo que era antes, há gente na rua, mas muito menos”. “E clientes são poucos. Alguns vieram pôr sapatos a arranjar e outros vieram buscar coisas que não tiveram tempo de levar quando isto fechou de repente”, acrescentou.

Esta pandemia trouxe também uma nova realidade às retrosarias. “Nunca vendi tanto elástico, é aos 30 metros”, contou Isabel Vicente, da Retrosaria Marquesa. E tudo por causa das máscaras. “Também vendemos tecido para as máscaras, mas elásticos é uma loucura, todas as senhoras querem elásticos”. Ontem foi apenas o primeiro dia e aquela retrosaria conseguiu reunir algumas das clientes habituais – desta vez, todas equipadas a rigor, e nenhuma deixou a máscara em casa.

Regra geral, dizem os comerciantes, os clientes têm cuidado. Aliás, na loja de eletrodomésticos, Joaquim e Estrela contam o episódio que assinalou o primeiro dia, e é sobre excesso de zelo: “Uma senhora de 80 anos, sempre que nos aproximávamos para mostrar o que ela pedia, afastava-se e andava para trás até à porta e dizia, ‘olhe que eu tenho 80 anos, não podemos estar perto’. Mas nós temos máscaras e a senhora também tinha máscara, não temos outra forma de mostrar as coisas às pessoas”.

Leia o artigo na íntegra na edição impressa do jornal i. Agora também pode receber o i em sua casa ou subscrever a nossa assinatura digital.