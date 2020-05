Rúben dias - Honra aos capitães

Personalidade, segurança e espírito competitivo são atributos incontestáveis, mas a qualidade de Rúben Dias vai muito para além disso. Indiscutível no Benfica e, também, na Seleção Nacional, sustentou a sua afirmação nas qualidades que o destinguem.

Um bom líder não precisa de levantar a voz para impôr a sua lei. Um bom líder sabe quando tem de intervir e faz-se ouvir pela competência e pela importância dos seus atos. Como na vida, assim é também no futebol. Rúben Dias já conquistou esse lugar por direito próprio. Na linha dos grandes capitães que vestiram a camisola do Benfica - Humberto Coelho e Luisão, para citar apenas os que desempenharam a mesma função em campo.



A poucos dias de completar 23 anos, Rúben Dias é hoje o rosto mais visível da aposta que o Benfica fez na academia do Seixal. Os 100 M€ com que Luís Filipe Vieira blindou a sua saída - na conjuntura atual, tão cedo não deveremos voltar a ter negócios tão lucrativos - também explicam a influência que o jovem defesa-central já exerce, dentro e fora do relvado. Personalidade, segurança e espírito competitivo são atributos incontestáveis, mas a qualidade de Rúben Dias vai muito para além disso. Indiscutível no Benfica e, também, na Seleção Nacional, sustentou a sua afirmação nas qualidades que o destinguem. Há quem defenda que para atingir (ainda) maior dimensão, só precisava mesmo de ser mais confiante a sair a jogar.



Um jogador é tanto melhor quanto menos se deixar influenciar pelos próprios erros. Mais ainda quando se trata de um defesa central. É com base nessa autoconfiança e controlo emocional que Rúben Dias marca posição num nível de exigência como aquele em que se enquadra o Benfica. Forte nos duelos, implacável na marcação, quantas e quantas vezes decisivo nas bolas paradas (sobretudo defensivas mas, também, ofensivas), desempenha com simplicidade e eficácia as tarefas que lhe estão confiadas. Geralmente com distinção.



Rúben Dias é dos jogadores com mais presenças em campo no quadro geral do futebol português. Basta observarmos os números das últimas épocas. Diz-se que não há insubstituíveis, é verdade, mas Rúben Dias é, claramente, um dos futebolistas mais difíceis de substituir no panorama atual. Pelas razões anteriormente expostas mas, sobretudo, pela qualidade que faz dele uma referência incontornável. No Benfica, na Seleção portuguesa e, acredito, no clube que lhe venha a estar reservado num futuro não muito longínquo, uma vez que poucos acreditam que permaneça na Luz até 2024, ano em que expira o vínculo que renovou recentemente com os encarnados...





B. I.

Rúben Santos Gato Alves Dias

Idade: 22 anos

Valor de Mercado: 30,5 M€ *

Jogos: 39

Minutos: 3510

Golos: 3

Assistências: 2



*Fonte: Transfermarkt